Start inventarisatie Groningse bevingsschade

Inspecteurs gaan het komende halfjaar op pad om bij zo’n 2100 adressen in Groningen de schade door aardbevingen in kaart te brengen. Dat hebben het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gemeld.

„Sinds 31 maart is het aantal schademeldingen flink opgelopen. Ondertussen zijn de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nog steeds in volle gang”, aldus coördinator Hans Alders. „Het is onduidelijk wanneer het protocol gereed is, maar om mensen niet langer te laten wachten, willen we alvast starten met het opnemen van schades.”

Uiteindelijk zal het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade de zaken gaan beoordelen.

In maart is besloten dat de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, niet meer betrokken is bij de afhandeling van bevingsschade maar een onafhankelijke commissie.