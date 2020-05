Staphorster rijschoolhouder (73) Bisschop stopt vanwege corona

Hij legde 4,5 miljoen kilometer af en leidde duizenden leerlingen op tot goede automobilisten, vrachtwagenchauffeurs en motorrijders. Nu is het voorbij. Lucas Bisschop (73) uit Staphorst stopt na 47 jaar per direct met zijn autorijschool. De reden? Corona.

Bisschop doet het maar wat graag: dames en heren opleiden om veilig de weg op te gaan.

Oké, hij is al 73 en deed het de laatste jaren iets rustiger aan, maar nog altijd was hij bijna elke dag op de weg te vinden. Lesgeven, opleiden en toewerken naar het rijexamen. Bisschop stond bekend om zijn goede slagingspercentages. Een oude rot in het vak. Door de coronacrisis houdt hij er per direct mee op. Vlak naast elkaar in de auto zitten is nu te riskant.

De rijscholen starten weer op en ook Bisschop wilde deze week weer beginnen. „Toch had ik er niet zo’n goed gevoel over, want ik zit vanwege mijn leeftijd in de risicogroep. Bovendien is afstand houden lastig in de auto, dus ik twijfelde wel. Mijn kinderen zeiden afgelopen weekend dat ze het een buitengewoon slecht idee vonden dat ik weer zou starten. Ze hadden gelijk. Ik besloot direct met de rijschool te stoppen”, zegt Bisschop.

Als hij erover praat, schiet de rijschoolhouder vol. Het is niet niks. Na zo lang werken abrupt stoppen. Het einde van een levenswerk. Dat doet pijn. „Ik wilde er eerst eigenlijk volgend jaar juni mee ophouden. Dan loopt mijn licentie af. Dit had ik niet zo gepland, maar het kan niet anders.”

Appgroep

Nadat hij afgelopen weekend had besloten per direct te stoppen, zette hij dit in een appgroep van regionale rijschoolhouders. Kornelis Meesters, van de gelijknamige rijschool uit Staphorst, neemt alle 35 leerlingen van Bisschop over. Hij mag ook tijdelijk van de lesauto van Bisschop gebruik maken.

De rijschoolhouder is blij dat hij zijn leerlingen op een goede wijze over kan dragen aan Meesters.

De Staphorster startte in 1973 met zijn rijschool. Hij nam toen Biemolt in Pesse over. Al die jaren gaf hij les in Zuidwest-Drenthe. In de jaren negentig kreeg hij ook steeds meer leerlingen in Staphorst, waarna hij besloot zich meer op Staphorst en omstreken te richten.

Ongeluk

Dieptepunt was een ongeluk in 2016 in Meppel, waarbij een oudere man op de verkeerde weghelft raakte en op de Ceintuurbaan met hoge snelheid frontaal tegen de leswagen van Bisschop knalde. De rijschoolhouder raakte flink gewond, zijn leerling bleef gelukkig ongedeerd.

Sindsdien deed Bisschop het wat rustiger aan. „Ik ga het contact met de leerlingen missen. Elk uur weer iemand anders, met andere verhalen en ervaringen. Het was een mooie tijd en het doet pijn om nu afscheid te moeten nemen.”