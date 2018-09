Staphorst op plek 2 duurzaamheidslijst

De gemeenten Zeewolde, Staphorst en Nunspeet vormen de top 3 van duurzame gemeenten. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI) 2018, die Onderzoekscentrum Drechtsteden dinsdag presenteerde op het symposium Duizend Duurzame Daden.

In de GDI is gelet op 24 indicatoren op drie gebieden: mens en maatschappij, milieu en energie en economie.

Zeewolde heeft een lage werkloosheid en scoort hoog op zuinig energieverbruik. Staphorst kent een sterke ondernemersgeest en een hoog arbeidsethos, aldus het onderzoekscentrum. Die zijn terug te zien in de grote werkgelegenheid en lage werkloosheid. Een voorbeeld van de inzet van de gemeente is de aanpak om nieuwe Nederlanders aan het werk te krijgen via een leer- en werktraject.

Putten staat vierde op de lijst. De gemeente scoort hoog op onder meer duurzaamheid, energiegebruik en afvalscheiding.

Voorbeeld van duurzaamheid in een van de Drechtsteden is een project in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar plaatste woningcorporatie Rhiant op meer dan honderd woningen zonnepanelen. Niet alleen het klimaat is hiermee gebaat. Voor huurders betekent het een besparing op hun maandelijkse energierekening.

De gemeente Giessenlanden sluit op de tiende plek de lijst van het onderzoekscentrum af. De plaatselijke overheid informeert huiseigenaren over het besparen op energiekosten en het investeren in duurzame maatregelen zoals zonnepanelen. „Er is veel animo bij de inwoners”, vertelde wethouder Jan de Groot.

„Maandag bezochten ongeveer 300 inwoners van de kern Giessenburg een informatiemarkt over energiebesparing en collectieve inkoop van zonnepanelen. Veel inwoners laten een energiescan maken en nemen deel aan de inkoopactie. De gemeente heeft windmolens en staat positief tegenover zonnevelden.”