Stankoverlast na ongeval tankauto Alblasserdam

Giftig gas dat vrijkomt uit een tankwagen in Alblasserdam zorgt in een groot deel van Midden-Nederland voor stankoverlast. De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege het vrijkomen van een giftige stof. Wat er precies is misgegaan en om welke stof het gaat, wordt uitgezocht.

De tankwagen staat op een bedrijventerrein aan de Edisonweg. Omwonenden klagen over een gas- en rubberachtige geur. De klachten komen onder meer uit de Krimpenerwaard en Alblasserwaard, maar ook uit de provincie Utrecht tot in Nijkerk aan toe.