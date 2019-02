Tientallen mensen hebben zondagavond in Rozenburg en Maassluis geklaagd over stankoverlast. Het gaat om een dieselachtige lucht waar mensen last van hebben.

De DCMR Milieudienst Rijnmond weet nog niet waar de stank vandaan komt en is op zoek naar de bron. Dat wordt bemoeilijkt omdat de stinkende lucht momenteel door de weersomstandigheden blijft hangen.