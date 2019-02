Stankoverlast in deel Nederland door lekkende stof in Alblasserdam

Een tankwagen in Alblasserdam lekt een mogelijk giftige stof. Tot in Utrecht hebben mensen een NL Alert-melding ontvangen waarin wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Dat meldt het AD.

#alblasserdam #Stankoverlast het nl-alert is bedoeld voor het gearceerde gebied. Door de techniek achter nl-alert kan het bericht ook buiten dit gebied ontvangen worden. Heeft u overlast? Sluit dan ramen en deuren en zet ventilatie uit. pic.twitter.com/KAyVECrm4g — Veiligheidsregio ZHZ (@VRZHZ) 9 februari 2019

Er is sprake van een hevige stankoverlast. Mogelijk is een tankwagen te warm geworden, waardoor gasvorming ontstond. Het is nog niet duidelijk om welke stof het gaat. Hulpdiensten zijn uitgerukt.