Stankoverlast door nablussen bij Vlaardingse afvalverwerker

Het nablussen van de brand bij afvalverwerker Renewi in Vlaardingen heeft geleid tot een nieuwe stroom aan klachten over een stank- en brandlucht. De DCMR Milieudienst Rijnmond ontving 220 meldingen van inwoners van onder meer Vlaardingen, Pernis, Rhoon, Poortugaal en zelfs Den Haag.

De brand ontstond halverwege de donderdagavond in een loods van de afvalverwerker aan de Kreekweg. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen gebouwen. Vrijdagochtend vroeg was de brand onder controle en vertrok de brandweer, maar die moest later terugkeren.

Inwoners van het gebied ontvingen een NL-Alert met het advies om indien nodig ramen en deuren dicht te doen en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet bekend. De milieudienst waarschuwt dat „deze lucht nog enige tijd zal aanhouden”.