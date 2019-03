Enkele tientallen inwoners van Vlaardingen, Schipluiden en Delft hebben zondagavond geklaagd over een zwavelgeur en een zure chemische lucht. Dat meldt de DCMR Milieudienst Rijnmond. De oorzaak is volgens de dienst een productiestoring bij Esso Nederland aan de Botlekweg in Rotterdam.

„Doordat er veel afgefakkeld moet worden ontstaat er een rotte-eierenlucht. Door de sterke wind verspreidt de geur zich makkelijk over een groot gebied”, aldus de DCMR.