Stank en rook bij grote brand in Gorinchem

Bij een transport- en bergingsbedrijf aan de Marconiweg in Gorinchem woedt in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. Omdat in het pand gasflessen aanwezig zijn, probeert de brandweer het vuur van op afstand te blussen. Er komt rook en vooral veel stank vrij die in de richting van de A15 trekt.

De melding kwam rond 01.30 uur binnen en de brandweer schaalde direct op naar zeer grote brand. Er worden verschillende bluswagens en een hoogwerker ingezet.

Naast het bedrijf ligt een tankstation, maar volgens de brandweer is er geen gevaar dat het vuur overslaat. „Inmiddels is het vuur redelijk beheersbaar”, aldus een woordvoerder. "Maar het pand staat volledig in brand en ook een aantal auto’s dat binnen staat is in vlammen opgegaan."