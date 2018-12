Stank door lek energiecentrale Harderwijk

Een lekkage op het terrein van Bio Energie Centrale (BECH) in Harderwijk zorgt voor stankoverlast in de omgeving. Een grote hoeveelheid mest uit een tank is deels op het terrein en deels op de openbare weg beland, meldt waterschap Vallei en Veluwe. De omgeving is afgezet.

„Medewerkers proberen de vrijgekomen mest in te dammen met zand. Doordat er mest in de omgeving terecht is gekomen, hangt er een sterke geur”, aldus het waterschap. „De wind staat in de richting van Harderwijk. De Veiligheidsregio adviseert inwoners bij overlast ramen en deuren te sluiten.”