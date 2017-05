Standje voor verzekeraars om wijkverpleging

Zorgverzekeraars kijken bij het inkopen van wijkverpleging te veel naar het verleden. Ze houden er te weinig rekening mee dat patiënten steeds zwaardere zorg nodig hebben, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die namens de regering toezicht houdt op de gezondheidszorg.

Ook de zorgaanbieders laten steken vallen, concludeert de NZa in een onderzoek dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij moeten inzichtelijker maken welke hulp ze verlenen en wat die kost. Daardoor kunnen verzekeraars en aanbieders een eerlijke prijs afspreken voor die hulp. De NZa wijst erop dat voor de coördinatie van de wijkverpleging hoger opgeleide verpleegkundigen nodig zijn. Die kunnen niet van het huidige budget worden betaald.

In 2017 was 3,6 miljard euro beschikbaar voor wijkverpleging. De verzekeraars houden 300 miljoen daarvan in de zak omdat ze scherpe tarieven hebben bedongen.