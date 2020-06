Standhouders jaarmarkten demonstreren in Nijmegen en Den Haag

Marktkooplieden die hun inkomen verdienen op jaarmarkten en braderieën demonstreren dinsdag zowel in Nijmegen als in Den Haag. De standhouders willen dat er vanaf 1 juli weer toeristische markten en braderieën zijn toegestaan. Die worden nu gezien als evenement en dat is wegens de maatregelen tegen het coronavirus verboden. „Terwijl wij in de zomer ons hele inkomen moeten verdienen”, aldus organisator Graham Neal in Nijmegen.

Organisatoren van de zogenoemde marktevents bieden burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen dinsdag een petitie aan, in de hoop dat hij als voorzitter van het Veiligheidsberaad zijn collega-burgemeesters wil overhalen om jaarmarkten weer toe te staan. Neal: „Weekmarkten mogen wel. Maar voor een braderie is een evenementenvergunning nodig en dat wordt meteen afgewezen. Terwijl het vaak kleinschaliger is dan een gewone markt.”

In het Goffertpark verzamelden zich ruim 150 standhouders. Toezichthouders en politie moesten de demonstranten meermalen manen afstand te bewaren en een mondkapje te dragen, maar de bijeenkomst verliep zonder incidenten. Veel demonstranten vertrokken aan het begin van de middag naar Den Haag om daar later dinsdag aan te sluiten bij de demonstratie op het Malieveld.