Standbeeld voor Aletta Jacobs in Den Haag

Aletta Jacobs, een belangrijke voorvechtster voor gelijke rechten van man en vrouw, krijgt een standbeeld in Den Haag. Dat wordt bij de Hofvijver geplaatst. De precieze plek is nog niet bekend. Het beeld wordt volgend jaar onthuld, honderd jaar na de invoering van vrouwenkiesrecht.

Aletta Jacobs (1854-1929) werd in 1870 als eerste meisje ooit toegelaten tot de hbs. Een jaar later mocht ze medicijnen studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen en 1878 werd ze de eerste vrouwelijke arts van Nederland. In die tijd hadden alleen mensen die genoeg geld verdienden en minstens 30 jaar oud waren stemrecht, en dat waren alleen mannen. Jacobs voldeed als eerste vrouw aan de eis, maar toch kreeg zij geen stemrecht. Dat lukte pas in 1919, toen alle vrouwen kiesrecht kregen.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen staat al een beeld van Jacobs.