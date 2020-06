Standbeeld JP Coen omsingeld door ME, plein ontruimd

In Hoorn, waar een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen vrijdag uit de hand is gelopen, is het standbeeld omsingeld door zo’n 16 ME’ers. Het beeld staat op de Roode Steen in het centrum van de stad.

Op het plein stonden veel terrassen waar mensen hapjes en drankjes nuttigden. Maar die werden plots in allerijl weggehaald. Korte tijd later riep de politie alle aanwezigen op om het plein te verlaten.

Eerder op vrijdag werd de demonstratie wegens de ongeregeldheden afgebroken. Er werd gescandeerd dat ’JP Coen het IJsselmeer in moet”. Er waren schermutselingen tussen tegenstanders van het standbeeld en de politie. Er zwerven nog steeds opstandige betogers door Hoorn. Er is een arrestatie verricht.