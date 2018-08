Stalker korpschef moet proces bijwonen

De 46-jarige vrouw uit Gouda die wordt verdacht van het stalken van Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie, moet de inhoudelijke behandeling van haar strafzaak bijwonen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. Het proces staat gepland voor 11 oktober.

Donderdag vond een tussentijds zitting plaats in de zaak tegen de vrouw. Zij verscheen daar niet. Ook bij een eerdere zitting koos zij ervoor in haar cel te blijven. De vrouw, Ruby-Ann B., zit sinds vorig jaar vast.

B. zou vorig jaar zeker 2500 mails naar de politiebaas en zijn vrouw hebben gestuurd, soms wel vijftig op een dag, waarin ze hen onder meer met de dood bedreigde.

De vrouw is inmiddels onderzocht door gedragsdeskundigen in het Pieter Baan Centrum. De rapportage daarover is nog niet klaar. De rechtbank vindt het van belang dat B. ter zitting verschijnt zodat zij zich een beeld kan vormen van de verdachte. De vrouw zit sinds eind vorig jaar in voorarrest.