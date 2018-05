Stalbrand veroorzaakt rook in woonwijk

Op een boerderij in Hazerswoude-dorp is woensdag een stalbrand uitgebroken. Omdat het dak mogelijk asbest bevat, worden bewoners in de woonwijk ernaast gewaarschuwd door de politie met een geluidswagen.

De politie roept mensen op deuren en ramen dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat vijf tankauto’s bezig zijn met het blussen van de brand. „We proberen ook de rook neer te slaan met stralen water. Daarbij zouden asbestdeeltjes ook terug moeten vallen op de stal.” Ongeveer een derde van het dak van de stal is ingestort.

Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Wel heeft de woordvoerder van de brandweer gezien dat ambulances met zwaailichten van de locatie wegreden. Ook is niet duidelijk of er dieren in de stal zijn.