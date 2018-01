Stakingen streekvervoer uitgesteld

Vakbonden FNV en CNV verwachten een goede uitkomst van de gesprekken met werkgevers over de cao openbaar vervoer. Vrijdag gaan de vakbonden opnieuw in gesprek met werkgevers. De voor dinsdag aangekondigde stakingen gaan vooralsnog niet door.

„We moeten het natuurlijk nog zien, maar ik heb er op dit moment vertrouwen in dat we morgen met de werkgevers tot een cao-resultaat kunnen komen voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer”, zegt de CNV.

De bonden wilden vanaf 16 januari estafettestakingen in het regionaal vervoer organiseren als de werkgevers de bonden niet tegemoet zouden komen. Donderdag besloten de bonden de stakingen uit te stellen. „Werkgevers weten precies wat ze moeten doen om te zorgen dat verdere stakingen definitief van de baan zijn. We gaan uit van het gezond verstand aan de andere kant van de tafel”, zegt de FNV.

Chauffeurs en machinisten uit het hele land legden eerder op 4 januari het werk neer. Zij willen dat er iets aan de huidige werkdruk wordt gedaan en eisen hogere lonen.