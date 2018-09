Stakingen in Zeeland: wachten op een bus die nooit komt

Door een tekort aan chauffeurs vallen er in Zeeland busritten uit of slaat de bus haltes over, waardoor de reiziger in de kou staat. De PvdA in Provinciale Staten trekt aan de bel.

Je staat aan de voet van de Zeelandbrug bij Colijnsplaat te wachten op de bus vanuit Zierikzee met bestemming Goes. De bus nadert… en rijdt je voorbij. Het overkwam reizigers in Zeeland. Soms kwam de bus zelfs helemaal niet. Gedupeerde reizigers deden hun beklag bij Ralph van Hertum, PvdA-Statenlid en leraar. „Ik hoorde het ook van kinderen op mijn school. Die kwamen te laat en vertelden dat hun bus niet reed”, zegt Van Hertum.

De afgelopen weken zijn in Zeeland op vrij grote schaal bussen uitgevallen, weet het Statenlid, dat de kwestie aankaartte bij het dagelijks provinciebestuur. „Er is een tekort aan chauffeurs, maar dat ontslaat Connexxion niet van zijn vervoersplicht”, aldus Van Hertum. In 2014 sloot het bedrijf met het Zeeuwse provinciebestuur een vervoersovereenkomst. Bij het niet-nakomen van deze zogenaamde concessie zou er feitelijk van wanprestatie sprake kunnen zijn.

Van Hertum is vooral verbaasd dat er bussen uitvallen terwijl het goed weer is. „Er ligt geen sneeuw, het is niet nat, er is geen overlast voor Connexxion. De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn weer begonnen, iedereen is weer aan het werk. Connexxion had hierop voorbereid moeten zijn, dan had het misschien geen ritten hoeven schrappen.”

Van Hertum zegt dat de werkdruk door het personeelstekort bij de chauffeurs hoog is. „Ze moeten soms meerdere trajecten per dag rijden. Dan dienen ze op tijd bij hun volgende bus te zijn en moeten zich soms zo haasten dat ze niet even kunnen plassen voordat ze op de andere bus springen. Dan slaan ze dus weleens een halte over. Als Connexxion ruimer in zijn chauffeurs zat, konden meerdere trajecten over meer chauffeurs worden verdeeld.”

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, Openbaar Vervoer) verwacht van Connexxion dat het ervoor zorgt dat de bussen in Zeeland zo snel mogelijk weer allemaal normaal rijden. „Als concessieverlener hebben wij dat zo met het bedrijf afgesproken. Als gedeputeerde die er verantwoordelijk voor is dat ons openbaar vervoer goed is geregeld, kan ik niet toestaan dat scholieren en ouderen bij de halte staan en er vervolgens geen bus komt. Ik heb de regiodirecteur laten weten dat wij als concessieverlener de uitgevallen ritten niet zullen betalen.” Volgens Van der Maas zijn er toen de problemen het ergst waren tien buslijnen uitgevallen. Dat zou volgens Connexxion behalve aan het personeelstekort ook te wijten zijn aan het zeer hoge ziekteverzuim bij de vervoerder.

Woordvoeder Gjalt Rameijer van Connexxion erkent dat in het uitgestrekte Zeeland busritten zijn uitgevallen waardoor reizigers zijn gedupeerd. „De hele mobiliteitssector heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt hij. „Wij steken daarom extra energie in het aantrekken van nieuw personeel. Dat lukt vooralsnog goed.” Hij voegt eraan toe dat het wel even duurt voordat het hele traject van werving, selectie, opleiding en examinering van nieuw personeel is doorlopen.