Staking treft containerterminals Rotterdam

Door een staking van havenarbeiders in Rotterdam komen waarschijnlijk alle containerterminals in de haven 24 uur stil te liggen. Daarvoor waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het havenpersoneel doet mee aan een landelijke staking om een eis voor bevriezing van de AOW-leeftijd kracht bij te zetten.

De acties in de haven beginnen zondagnacht al. Dat gebeurt volgens vakbond FNV omdat de nachtdienst bij uitstek een voorbeeld is van zwaar werk dat na je 66e niet meer te doen is. FNV-bestuurder Niek Stam verwacht dat ’s nachts vijfhonderd tot zevenhonderd leden het werk neerleggen, gevolgd door nog eens zevenhonderd havenarbeiders van de dagploeg. Dat komt volgens hem neer op zo’n 80 procent van alle medewerkers die normaal gesproken in touw zijn.

Behalve in de containeroverslag voert ook personeel bij bulkoverslagbedrijven actie. Er zijn ook ondernemingen die de zaak van vakbondsleden steunen. Daar wordt op minimale bezetting doorgewerkt. Ook in de havens van Amsterdam en Zeeland vinden acties plaats.

Havenbedrijf Rotterdam liet weten dat er geen specifieke voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de staking.