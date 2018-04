„Staking streekvervoer is onrechtmatig”

Werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) vinden dat de vakbonden FNV en CNV oneigenlijk gebruik willen maken van het stakingsrecht. De bonden willen op 30 april en 1 mei het streekvervoer platleggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. De VWOV probeert dat via een kort geding, woensdag in Utrecht, te laten verbieden.

De werkgevers vinden de actie onrechtmatig en buiten proportie, omdat de cao-onderhandelingen nog niet waren vastgelopen, zei hun raadsvrouw Saar van Waegeningh tegen de voorzieningenrechter. De bonden verrasten de werkgevers onlangs met nieuwe voorstellen, terwijl er al een onderhandelingsresultaat op tafel lag. De VWOV kreeg op 16 april een week de tijd hiermee akkoord te gaan.

Maar de volgende dag al hoorden ze dat de 48-uursactie eraan komt. Daaruit blijkt volgens Van Waegeningh dat „het instrument staking geen middel is, maar een doel op zich”. De werkgevers wilden meer tijd, maar de bonden bewegen volgens Van Waegeningh niet. De landelijke staking zal volgens haar maatschappelijk ontwrichtend zijn, ook omdat er in de meivakantie veel toeristen zijn.

De vakbonden vinden de actie wel rechtmatig en wezen op de moeizame voorgeschiedenis van het overleg sinds vorig najaar. Ze hoorden geen steekhoudend argument om de actie te verbieden of te beperken. Het conceptakkoord van januari, dat na een stakingsdag tot stand kwam, moest nog langs de achterban en die wees het af. De leden vinden dat de loonsverhoging niet goed is opgebouwd en de aanpak van de werkdruk vinden ze niet concreet genoeg.