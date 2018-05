Staking regionale treinen van de baan

De treinen in Groningen en Twente rijden dinsdag gewoon. De aangekondigde staking gaat niet door, laten de vervoerders Arriva en Keolis weten. Wim Eilert, bestuurder van vakbond VVMC, zegt dat de werkgevers hem hebben uitgenodigd voor nieuwe gesprekken. „Daar boden ze perspectief bij. Ik wil graag weten wat dat is. Daarom schorten we de actie op.” De bonden en de werkgevers praten waarschijnlijk begin volgende week weer.

De treinen van Arriva rijden van de stad Groningen naar Leeuwarden, Delfzijl, Eemshaven, Veendam en het Duitse Weener. Keolis rijdt in Twente tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal.

In Twente was ook een busstaking aangekondigd. Die gaat wel door, wat betekent dat er dinsdag vrijwel geen bussen rijden, waarschuwt Keolis. Het is niet bekend of de staking van het streekvervoer in Arnhem/Nijmegen en in Utrecht doorgaan.