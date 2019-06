Staking bij sleepbedrijf Svitzer

Werknemers van sleepbedrijf Svitzer in IJmuiden hebben sinds 12.00 uur het werk neergelegd. De sleepboten van het concern liggen aan de ketting, waardoor veel inkomend en uitgaand scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal niet begeleid wordt. De 63 werknemers eisen dat ze betaald worden voor alle gewerkte uren.

In 2014 verkeerde het bedrijf in een financiƫle crisis. Om het bedrijf te redden, was het personeel bereid om gemiddeld 8,5 uur per week extra te werken zonder dat deze uren betaald werden, meldt FNV Havens. "Inmiddels echter schrijft het bedrijf weer zwarte cijfers. Daarom eisen de werknemers dat de extra gewerkte uren vanaf nu wel worden uitbetaald", aldus een woordvoerster van de FNV.

Svitzer heeft een cao-bod gedaan van vijf jaar, waarin de lonen elk jaar met 1 procent stijgen. Maar de werknemers wijzen dit af. De FNV-woordvoerster zegt dat als Svitzer niet over de brug komt met de uitbetaling van de extra uren, de acties alleen nog maar intensiever zullen worden.