Stakende leraren dragen actiestokje over

Met een protestmars door Amsterdam - waaraan volgens de organisatie 15.000 mensen meededen - hebben actievoerende leerkrachten het estafettestokje woensdag overgedragen aan hun collega’s in Noord-Brabant en Limburg. Die voeren op vrijdag 13 april actie. De mars ging van het stadhuis naar het Museumplein.

Onderwijzers, schoolleiders, assistenten en conciërges uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland leggen de hele dag het werk neer. Het protest is gericht tegen te lage salarissen en te hoge werkdruk. De kwaliteit van het primair onderwijs staat volgens het organiserende PO-front zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. De actievoerende organisaties vinden de eerder toegezegde 270 miljoen euro voor betere salarissen veel te weinig. De onderwijsorganisaties eisen 900 miljoen.

„Het was een doorslaand succes”, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. „De opkomst van boze leerkrachten, ander onderwijspersoneel en ouders was groter dan we verwachtten. We hebben met de hele stoet de stad ontregeld: trams moesten bijvoorbeeld stoppen. Dus het signaal is wederom afgegeven: er moet meer geld komen.”

Eerder legden leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe al een dag het werk neer.