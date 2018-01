Stakende chauffeurs leggen streekvervoer plat

Chauffeurs en machinisten hebben donderdag massaal gehoor gegeven aan de stakingsoproep in het streekvervoer. In het hele land rijden zo goed als geen bussen. Ook rijden er minder regionale treinen.

Donderdag staken de werknemers in het streekvervoer voor onder meer vermindering van de werkdruk en hogere lonen. De acties treffen onder meer de diensten van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS. De staking begon om 04.00 uur en duurt tot 23.00 uur.

„In het hele land ligt het streekbusvervoer plat.” zei een woordvoerster van vakbond FNV. „Het aantal deelnemers dat meedoet aan de staking is ruim voldoende om de bussen niet uit te laten rijden.”

Inmiddels hebben de bonden vervolgacties aangekondigd als de werkgevers de bonden niet tegemoetkomen „Vanaf 16 januari zullen die de vorm krijgen van regionale estafetteacties, maar we hopen dat de werkgevers zich op tijd realiseren dat het ernst is”, aldus CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. Volgens de FNV hebben de werkgevers tot 15 januari de tijd om inhoudelijk op de eisen in te gaan.

De werkgevers in het streekvervoer lieten in een reactie weten „dolgraag” in gesprek te gaan met de vakbonden. „Wij nodigen de bonden dan ook van harte uit om goede afspraken te maken over de thema’s werkdruk, vergrijzing, scholing en de loonparagraaf. We zien ruim voldoende aanknopingspunten om hierover met elkaar in gesprek te gaan.” aldus Fred Kagie, voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).

De staking in het streekvervoer leidt niet tot een stroom aan klachten van reizigers. Bij Rover komen wel wat klachten binnen, maar veel stelt dat niet voor.