Stadspartij Den Helder wil niet meer met PVV

De Stadspartij in Den Helder trekt de stekker uit de beoogde samenwerking met de PVV in Den Helder. Van het weekeinde ontstond beroering over die coalitie, omdat het partijbestuur van de ChristenUnie de lokale CU-afdeling in Den Helder te verstaan gaf dat die niet met de PVV een college mag vormen. Argument was dat de CU en de PVV landelijk juist vaak tegenover elkaar staan.

De lokale CU wilde hierover donderdag een ledenvergadering houden, maar nu zegt de Stadspartij in de Noord-Hollandse stad dat zij heeft besloten de beoogde coalitie geen steun te verlenen, omdat de afgelopen dagen is gebleken hoe instabiel die is. „De beoogde coalitie lijkt vooral tot stand te komen vanuit een gebrek aan andere opties, gebaseerd op rancune en is een eenzijdige afspiegeling van de keuze die onze inwoners op 21 maart hebben gemaakt”, staat in de verklaring van de Stadspartij.

De Stadspartij ziet liever een coalitie zonder CU én PVV, en stelt voor samen te werken met Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en CDA aangevuld met VVD of PvdA. De partij zegt ook te twijfelen aan de voorgestelde wethouderskandidaten.

De partij gunt Den Helder naar eigen zeggen een coalitie die respect heeft voor verschillen en met een open oor en oog voor de inwoners. „Ook als wij daar na dit besluit geen deel van uitmaken.”