Stadsbeiaardier speelt Wilhelmus in de Grote Kerk Dordrecht

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding speelde Boudewijn Zwart, stadsbeiaardier van Dordrecht, afgelopen zaterdag het Wilhelmus op het carillon van de Grote kerk van Dordrecht. Het klokkenspel werd op video vastgelegd door SkyProductions.

Boudewijn Zwart is een Nederlandse beiaardier, organist en pianist en studeerde beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort en piano aan het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam, voorloper van het Conservatorium van Amsterdam.