Stadsarchief stelt Amsterdams slavernijverleden tentoon

Aan de hand van persoonlijke verhalen van dertien Amsterdammers heeft het Stadsarchief in Amsterdam een tentoonstelling samengesteld over de betrokkenheid van de stad bij de slavernijgeschiedenis. Volgens het archief heeft recent onderzoek nieuwe gegevens opgeleverd waarmee de rol van Amsterdammers „in een nieuw daglicht komt te staan”.

Bijna drie eeuwen lang was Amsterdam nauw betrokken bij slavenhandel en slavernij in koloniën in Azië en het Atlantisch gebied. Honderdduizenden tot slaaf gemaakte mensen werden verhandeld en te werk gesteld. Meer dan duizend slaafgemaakten kwamen voor kortere of langere tijd naar Amsterdam. Het economische belang voor de stad was enorm en de welvaart in de zeventiende en achttiende eeuw is niet los te zien van slavernij, aldus het Stadsarchief.

In ‘Amsterdammers en slavernij’ staan zowel de mensen centraal die hun geld verdienden over de rug van slaafgemaakten als de slaafgemaakten zelf. In de expositie zijn onder andere manuscripten, ooggetuigenverslagen, familiearchieven, tekeningen en foto’s te zien. De tentoonstelling is van 30 juni tot en met 11 oktober 2020 te bezoeken.