Het stadhuis van Zutphen is maandagmiddag uit voorzorg enige tijd ontruimd geweest vanwege de vondst van een verdachte aktetas. Het gebouw werd tijdelijk gesloten voor politieonderzoek, meldde de gemeente Zutphen op Twitter. Nadere inspectie wees uit dat er niets gevaarlijks in de aktetas zat.

Later in de middag is het stadhuis weer opengegaan.