Het stadhuis in Spijkenisse is woensdag uit voorzorg ontruimd wegens een gaslucht. Dat meldt de veiligheidsregio Rijnmond.

De gealarmeerde brandweer constateerde dat er gas vrijkwam en had snel het lek gevonden, zei een woordvoerder.

Het lek was in het pand zelf. De oorzaak is nog niet bekend.