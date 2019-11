Stadhuis Arnhem ontruimd om verdacht pakketje

Het stadhuis in Arnhem is donderdagmiddag ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje in de Koningstraat. Ook de omgeving van de vindplaats is ruim afgezet, meldt de politie. Winkels en horecagelegenheden in de buurt van de vindplaats in het centrum van Arnhem zijn eveneens ontruimd.

Rond 15.30 uur werd melding gemaakt van de vondst van het verdachte pakketje. Explosievenverkenners van de EOD zijn inmiddels aanwezig voor inspectie van het pakket. Een ambulance en de brandweer zijn uit voorzorg opgeroepen.