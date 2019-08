‘Staatssteun Maasziekenhuis tegen de afspraak’

Verschillende ziekenhuisbestuurders zijn het niet eens met de overheidssteun aan het Maasziekenhuis in Boxmeer, blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant. Het ziekenhuis krijgt tot en met 2022 jaarlijks 2,5 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid om overeind te kunnen blijven.

De steun is „moeilijk uitlegbaar”, vindt bestuursvoorzitter Ankie van Rossum van VieCuri uit Venlo en Venray. Volgens haar is het Maasziekenhuis geen systeemziekenhuis en komt voor geen enkele inwoner de 45-minutennorm in gevaar als het zou sluiten. Die norm bepaalt dat mensen binnen deze tijd met de ambulance naar het ziekenhuis moeten kunnen worden vervoerd. Van Rossum spreekt bovendien van een „pijnlijk contrast” met ziekenhuizen die zonder steun moeten zien te overleven.

Bestuursvoorzitter Jaap van den Heuvel van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zegt dat de financiële injectie zelfs in strijd is met de wet. „De overheid is al sinds 2005 teruggetreden van de zorgmarkt. Nu knalt de overheid daar weer doorheen.”