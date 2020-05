Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken gaat Martin van Rijn opvolgen als minister voor Medische Zorg en Sport. Dat laten ingewijden weten na berichtgeving in De Telegraaf.

PvdA’er Van Rijn stopt per 9 juli. Hij verving op persoonlijke titel tijdelijk Bruno Bruins die toen nog verantwoordelijk was voor de corona-aanpak van het kabinet. Bruins was overwerkt en werd onwel in de Tweede Kamer.

Het is nog niet bekend wie Van Ark op Sociale Zaken gaat opvolgen.