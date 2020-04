Staatssecretaris mag vreemdelingen overdragen aan Italië

Staatssecretaris Sander Dekker van Justitie en Veiligheid mag bijzonder kwetsbare vreemdelingen blijven overdragen aan Italië, ondanks de coronacrisis. Dat heeft de Raad van State besloten.

Dat de overdracht nu niet plaats kan vinden door het coronavirus, is volgens de Raad een tijdelijke belemmering. De staatssecretaris moet bepalen wanneer overdracht weer mogelijk is.

Dekker heeft in drie zaken een asielaanvraag niet behandeld, omdat deze mensen hun aanvraag in Italië hadden moeten doen. Het gaat om bijzonder kwetsbare vluchtelingen, onder wie een alleenstaande moeder met een jong kind. In Italië zouden volgens de vluchtelingen niet de juiste opvangfaciliteiten voor hen zijn, maar volgens de Raad van State heeft Italië bewezen wel over die faciliteiten te beschikken.