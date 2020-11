Staatssecretaris Knops zegt 1,27 miljoen euro toe aan Saba

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft tijdens een bezoek aan Saba aanvullende financiële steun toegezegd voor 1,5 miljoen dollar (ongeveer 1,27 miljoen euro). Hij bezocht het Caribische eiland woensdag en donderdag.

Het gaat onder meer om financiering om de precaire financiële situatie van Saba te verlichten. Het eiland heeft in verband met de coronacrisis de grenzen al maanden grotendeels gesloten en ziet zijn inkomsten slinken. Met het geld moet ook de sterk verminderde belastinginkomsten van Saba worden gecompenseerd.

Knops zei in een opgenomen toespraak aan de bevolking van Saba dat hij trots was op het werk dat de regering van het eiland in de crisistijd heeft gedaan. „Ik ben trots op het werk dat ze doen. We doen het samen. Dat is de reden waarom we weer extra financiële steun geven, omdat de overheid geen inkomen heeft en geld nodig heeft om de bedrijven en de mensen te ondersteunen”, aldus Knops. De staatssecretaris zei verder onder de indruk te zijn van de veerkracht van de bevolking van Saba en de manier waarop ze omgaan met de pandemie.