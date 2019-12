Staatssecretaris Keijzer met techbedrijven naar VS

Om Nederlandse techbedrijven en startups onder de aandacht te brengen in de Verenigde Staten gaat een delegatie naar een grote techbeurs in Las Vegas. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en startup-ambassadeur prins Constantijn van Oranje van Techleap.nl leiden de delegatie waar vijftig beginnende ondernemingen deel van uitmaken.

„Nederlandse ondernemers dragen met hun slimme producten en diensten bij aan het oplossen van de grote wereldvraagstukken, zoals zorg, genoeg voedsel, de energietransitie”, aldus Keijzer. In Los Angeles is volgens haar een nieuwe Nederlandse handelspost voor het midden- en kleinbedrijf. „Het kabinet brengt de techbedrijven in positie om kennis, geld en partners te vinden in bijvoorbeeld de VS, een markt die goede groeikansen biedt.”

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is met bijna 200.000 bezoekers de grootste technologiebeurs ter wereld. De handelsreis is van 5 tot en met 11 januari.