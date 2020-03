Staatssecretaris: gezamenlijk optrekken in EU tegen virus

De EU-landen moeten gezamenlijk optrekken en gezamenlijk zorgen dat ze de virusuitbraak onder controle krijgen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) zei dat vrijdag in Brussel voor overleg met Europese collega’s.

De maatregelen in EU-landen verschillen. Zo sluit België wel scholen, cafés en restaurants en Nederland niet. „Ik denk dat het juist daarom belangrijk is dat we bij elkaar komen en goed afspreken wat we doen en hoe.” Het is volgens haar belangrijk dat „we met zijn allen uitstralen dat we deze pandemie onder controle kunnen krijgen. Het houdt niet op bij de grenzen.”

De bewindsvrouw zei niet te kunnen beoordelen of het terecht is dat Tsjechië zijn grenzen voor onder meer Nederlanders heeft gesloten. „Daarom is het belangrijk dat we nu dit gesprek hebben.”

Broekers-Knol probeert zelf haar „best te doen om zo min mogelijk gevaar op te leveren voor anderen”. Ze wast haar handen vaker, probeert in haar ellebogen te hoesten, geen handen te schudden en minstens een meter van anderen af te staan. „We moeten hier heel serieus mee omgaan, maar we moeten ook wel een beetje luchtig blijven in de wereld en vrolijkheid blijven houden.”