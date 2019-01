Staatsbosbeheer voert afschot edelherten op

In de Oostvaardersplassen zijn sinds 10 december 134 edelherten afgeschoten op de vijftien dagen dat faunabeheerders actief zijn geweest in het natuurgebied. Dat betekent dat er krap tien herten per dag zijn geschoten, terwijl het streven was zo’n twintig herten per dag.

Staatsbosbeheer gaat daarom tot 1 april ook in de weekeinden schieten. Ook wordt geprobeerd om twee keer per dag te jagen op de herten. De verwachting is dat het afschot makkelijker wordt nu de winter vordert, aldus Staatsbosbeheer. Volgens de dienst blijven de herten op flinke afstand van de faunabeheerders. Als ze een auto zien gaan ze er vandoor. Maar van een schot schrikken de dieren minder. Ze vluchten niet in moerassen, zoals van tevoren werd gevreesd.

Het effect van schieten op de ganzen en smienten in de Oostvaardersplassen is nihil, stelt Staatsbosbeheer. Tot nu toe is na elk schot gekeken wat de vogels deden, en er gebeurde niks. Mogelijke verstoring van de overwinterende ganzen en smienten was een belangrijke reden voor rechtszaken, waarmee natuurbeschermers het afschot in het vogelreservaat probeerden tegen te houden.

Van de 134 afgeschoten dieren zijn er 122 door de poelier opgehaald. Staatsbosbeheer verkoopt al jaren geschoten wild uit hun natuurgebieden aan een Amsterdamse poelier. De dienst laat ook kadavers in de natuur achter als prooi voor aaseters. Dieren waar iets aan mankeert gaan naar een destructiebedrijf.

Staatsbosbeheer moet in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten afschieten in het vogelreservaat. De dienst heeft daarvoor tot eind van dit jaar een vergunning. In het broedseizoen van de vogels, dat op 1 april start, wordt niet geschoten en ook niet tijdens de bronst van de herten.