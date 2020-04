Staatsbosbeheer sluit mountainbikeroute om droogte en corona

Staatsbosbeheer heeft vrijdag de mountainbikeroute door Boswachterij Westerschouwen in Zeeland voor onbepaalde tijd afgesloten. Dat was volgens de dienst nodig, omdat de route door de droogte „erg rul en erg moeilijk te befietsen” is geworden. Daardoor kunnen ongelukken gebeuren waarvoor medische zorg nodig is. Extra belasting van de zorg moeten we in deze coronatijd voorkomen, aldus boswachter Marijke Lieman.

Boswachterij Westerschouwen op Schouwen-Duiveland is het grootste bos van Zeeland. Het mountainbikeparcours is erg populair. Staatsbosbeheer constateert echter net als Natuurmonumenten dat veel mensen in deze coronatijd voor het eerst op een mountainbike stappen, met of zonder kinderen. „De Westerschouwenroute is al minder geschikt voor beginners, maar door de droogte is het helemaal lastig”, aldus Lieman.

De boswachter ziet dat onervaren fietsers de moeilijkste stukken vermijden door andere paden te nemen. Dat is verboden, omdat dat veel verstoring geeft in het huidige broedseizoen. Handhavers gaan daar extra op toezien, aldus Staatsbosbeheer. De route gaat pas weer open als het flink geregend heeft en de schade aan de paden is hersteld.