Staatsbosbeheer pakt grootste stuifzandgebied Europa aan

Staatsbosbeheer gaat het Kootwijkerzand op de Veluwe afplaggen. Het Kootwijkerzand is met 750 hectare het grootste stuifzandgebied van West-Europa, maar het is in de afgelopen twintig jaar voor een groot deel dichtgegroeid. De dienst denkt tot 2027 bezig te zijn met het herstel van het natuurreservaat.

Door onvoldoende beheer zijn er veel bomen in het stuifzand gegroeid. Die bomen worden net als woekerend wild gras weggehaald. Stikstofuitstoot heeft gezorgd voor explosieve groei van een exotische soort mos. Het mos houdt het zand vast. Staatsbosbeheer gaat het mos met een kraan weghalen en afplaggen. Vrijkomend zand wordt gebruikt om nieuwe zandduinen aan te leggen.

In het Kootwijkerzand leven voor Nederland unieke soorten kevers, wespen en spinnen, die weer zeldzame vogels aantrekken. Het gaat nu niet goed met het leefgebied van onder andere de lentevuurspin en de sneeuwspringer, aldus Staatbosbeheer. Als het herstelplan klaar is, moet er weer volop kaal, stuivend zand zijn dat deze dieren nodig hebben.