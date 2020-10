Staatsbosbeheer: opletten dat het niet te druk wordt in natuur

We moeten opletten dat het niet te druk wordt in de natuurgebieden, zegt Staatsbosbeheer. Afgelopen weekend was het in veel natuurgebieden voller dan de weken ervoor.

Al sinds het begin van de coronacrisis zoeken meer mensen dan gemiddeld de Nederlandse natuurgebieden op. In de lente moest Staatsbosbeheer mensen vragen weg te blijven uit recreatiegebieden, omdat het er geregeld te druk werd. Dat wil de organisatie nu graag voorkomen. „We begrijpen dat mensen nu graag naar natuurgebieden komen en willen ook graag in die behoefte voorzien”, zegt een woordvoerder. „Maar we lopen tegen de randen aan van de hoeveelheid natuur die we hebben en wat de gebieden aan kunnen.”

Volgens de woordvoerder was het afgelopen weekend op sommige plekken echt te druk. „In Baarn moest de gemeente parkeerplekken afsluiten omdat er teveel mensen naar dezelfde ingang van een natuurgebied wilden. Dan wordt het lastig onderling voldoende afstand van elkaar te houden op de paden. Wij roepen mensen op om verder te rijden naar een andere ingang of een minder bekend gebied uit te zoeken als het ergens vol is.”

Boswachters merken bovendien dat er mensen naar de recreatiegebieden komen die normaal niet zo snel de natuur opzoeken. „Dat kunnen jongeren zijn, maar ook gezinnen die normaal niet zo snel een boswandeling gaan maken.” Die groepen leven de huisregels minder goed na. „We zien loslopende honden waar dat eigenlijk niet mag, of boswachters treffen de restanten van kampvuurtjes aan. Nu er veel paddenstoelen te zien zijn, gaan mensen van de paden om ze te bekijken. Dat is allemaal niet de bedoeling.”