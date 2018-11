Staatsbosbeheer moet 1830 herten afschieten

Staatsbosbeheer moet de komende winter 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen afschieten om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren in het natuurgebied te komen.

Dat is gebleken nadat vorige week alle grote grazers in het Europese vogelreservaat zowel vanuit de lucht als op de grond waren geteld. Er leven op dit moment 2320 edelherten in de Oostvaardersplassen.

Of de gebiedsbeheerder kan beginnen met het afschot hangt af van een rechtszaak die maandag dient in Lelystad. Zes natuurorganisaties willen dat de rechter het afschot verbiedt, omdat er volgens hen andere oplossingen zijn voor het overschot aan grote grazers.

Naast edelherten zijn er op dit moment 610 konikpaarden en tweehonderd heckrunderen in het gebied.