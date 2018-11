Staatsbosbeheer mag vangweide afmaken

Staatsbosbeheer mag doorgaan met het aanleggen van een vangkraal en -weide voor konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Volgens de rechtbank in Utrecht hebben de werkzaamheden geen langdurig negatief effect op de ganzen die ook in het gebied foerageren.

Dierbaar Flevoland had protest aangetekend tegen de werkzaamheden, waarna die al binnen een week werden stilgelegd. De gemeente Lelystad had al wel een vergunning afgegeven. De dierenbeschermer wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen.

De provincie heeft bepaald dat maximaal ongeveer 450 konikpaarden in het gebied mogen leven. Staatsbosbeheer wil daarom de vangweide bij het spoor aanleggen, zodat de beheerder boventallige dieren kan vangen om die te kunnen overplaatsen naar andere landen. De rechter oordeelt dat de vangweide nodig is om te voorkomen dat het aantal konikpaarden te groot wordt in de toekomst.

Staatsbosbeheer wil onder meer hekken plaatsen, rasters aanleggen en nieuwe bosschages planten. De werkzaamheden die nu doorgang vinden, zijn binnen afzienbare tijd klaar en het gaat om een locatie waar weinig vogels zitten. „Ganzen zijn bovendien opportunisten. Zij komen wel terug. Ze kennen het gebied. Verder zijn ze gewend aan de paarden. Als de vogels het te druk vinden, gaan ze wel ergens anders naartoe”, concludeerde een ecoloog van Staatsbosbeheer vorige week in de rechtbank.

Volgende week is er opnieuw een rechtszaak over de Oostvaardersplassen. Dan gaat het over de afschot van duizend edelherten in het gebied. Meerdere stichtingen hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie.