Staatsbosbeheer hervat afschot edelherten

Staatsbosbeheer hervat vanaf half januari het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het werk lag sinds 12 november stil, nadat de rechter de opdracht van de provincie Flevoland om herten af te schieten van tafel had geveegd. Er lopen nog ruim duizend herten teveel in het Europese vogelreservaat.

In het verleden is besloten om het aantal herten en paarden in het natuurgebied drastisch te verminderen. Honderden paarden zijn verhuisd en sinds begin dit jaar zijn ruim 1700 herten afgeschoten. Maar de rechter vond dat de provincie niet goed genoeg had onderbouwd waarom het massale afschot van de herten nodig is. Flevoland is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Volgens Staatsbosbeheer liep de vernietigde opdracht tot 1 januari 2020. Daarna geldt het gewone beleidsplan voor de Oostvaardersplassen weer. Op grond van dat plan is afschot wel mogelijk. „Als we niks doen zijn er over een paar jaar weer duizenden herten teveel”, aldus de natuurbeheerder. Overigens lopen er ook nog bezwaarprocedures tegen het beleidsplan.