Staatsbosbeheer heropent elf kampeerterreinen

Elf kampeerterreinen van Staatsbosbeheer zijn weer open voor campers of caravans met eigen sanitaire voorzieningen. Bij de kampeerwagen mag één tentje worden opgezet, als daarin leden van hetzelfde huishouden slapen. Vanwege de droogte geldt bijna overal een stookverbod.

Staatsbosbeheer bekijkt van dag tot dag of er meer kampeerterreinen geopend kunnen worden. Dat geldt ook voor de sanitaire voorzieningen, die in principe tot 1 juli gesloten blijven, ook op de dagrecreatieterreinen. Tot 1 juli zijn kampeerders met tenten en vouwwagens ook nog niet welkom. De vijf groepskampeerterreinen gaan per 1 juli weer open. Staatsbosbeheer is helemaal gestopt met het paalkamperen. Die wildkampeerplekken bestaan niet meer.

De dienst heeft ook acht buitencentra in onder andere de Weerribben, de Oostvaardersplassen en de Schoorlse Duinen weer geopend. Maar alle excursies zijn vanwege de coronamaatregelen geschrapt tot 1 september. Staatsbosbeheer blijft recreanten oproepen om dicht bij huis de natuur op te zoeken, drukte te vermijden en thuis te blijven bij milde klachten. Ook raadt de dienst mountainbikers zonder ervaring af om op de fiets te stappen. Er gebeuren te veel ongelukken, waardoor de zorg extra wordt belast, aldus Staatsbosbeheer.