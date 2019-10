Staatsbosbeheer haalt streven hertenstand niet

Staatsbosbeheer gaat er niet in slagen om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen nog dit jaar terug te brengen naar de gewenste stand van 490 dieren. Recente tellingen hebben aangetoond dat er op dit moment 1575 herten in het natuurgebied lopen. Het is volgens de natuurbeheerder niet mogelijk om op zorgvuldige wijze nog ruim duizend dieren af te schieten in krap twee maanden tijd.

Er liepen veel teveel grote grazers rond in de Oostvaardersplassen. In 2018 is daarom besloten dat er ongeveer 1800 edelherten afgeschoten moesten worden. Nu blijkt dat het aantal dieren in het gebied een jaar geleden te laag is geschat. Bovendien zijn er veel herten geboren. Er zijn dit jaar weliswaar al 1785 dieren geschoten, maar dat blijkt nu dus veel te weinig te zijn.

Staatsbosbeheer heeft vanaf 2020 geen speciale opdracht meer nodig voor afschot van de edelherten en zal daar dus mee doorgaan tot aan het begin van het broedseizoen van de vogels op 15 maart. Vanaf 2020 geldt namelijk een nieuw beheersplan voor de Oostvaardersplassen. Daarin is geregeld dat de wildstand met behulp van afschot op peil wordt gehouden, zoals dat ook bijvoorbeeld op de Veluwe gebeurt. Voorheen was het de bedoeling dat de natuur in het vogelreservaat zich helemaal zonder menselijk ingrijpen zou ontwikkelen, maar dat is mislukt.

Het is nog de vraag of de natuurbeheerder dit jaar nog herten mag afschieten. De rechtbank in Lelystad behandelt op 12 november het bezwaar van drie natuurorganisaties tegen de provinciale opdracht tot afschot. Als de bezwaarmakers gelijk krijgen, ligt het afschot stil totdat het nieuwe beheersplan in werking treedt.

Er zijn ook nog teveel konikpaarden in het natuurgebied. Er is ruimte voor 450 dieren, maar er lopen er 610. Er wordt nagedacht over een oplossing voor het huidige overschot. Mogelijk krijgen de dieren anticonceptie.