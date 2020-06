Staatsbosbeheer doet aangifte van brandstichting in Deurnese Peel

Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van brandstichting vanwege de natuurbrand in de Deurnese Peel. Dat heeft een woordvoerder van Staatsbosbeheer bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad.

In de Deurnese Peel woedde in april dagenlang een grote brand, die zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied verwoestte. Wie te dicht bij de vuurzee woonde, moest tijdelijk het huis verlaten. In de weken daarna bleef het vuur ondergronds doorsmeulen, en laaide her en der geregeld op.

Volgens een woordvoerder heeft Staatsbosbeheer al snel na het ontstaan van de brand aangifte gedaan. „Dat is gebruikelijk bij dit soort branden zodat de politie en brandweer onderzoek kunnen doen. Er zijn nog geen resultaten bekend. Er zijn na gesprekken van onze plaatselijke collega met onder meer de dorpsraden wel vermoedens van brandstichting.”