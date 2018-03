Staatsbosbeheer blijft grazers bijvoeren

Het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen gaat door totdat er weer genoeg voedsel op het terrein is. Dat meldt Staatsbosbeheer nadat donderdag op verzoek van de provincie op zeven locaties is bijgevoerd. Uit controle bleek dat edelherten, konikpaarden en Heckrunderen op vijf locaties gebruik hebben gemaakt van het extra hooi.

Een dierenarts heeft met de boswachters een ronde gemaakt. Er is besloten twee voerlocaties, die niet zijn gebruikt, te verplaatsen. Ook zaterdag wordt er weer extra hooi gebracht en vanaf dan om de dag ongeveer 7000 kilo.

Dat Staatsbosbeheer blijft bijvoeren heeft een medische reden: de dieren komen door het extra hooi vervroegd ‘in de voorjaarsstand’ en ook de spijsvertering past zich daarop aan. Daardoor is het onverstandig weer met dat bijvoeren te stoppen.

De organisatie vraagt iedereen nadrukkelijk om te stoppen met het bijvoeren vanaf de buitenranden van het gebied. Staatsbosbeheer is uiteindelijk begonnen met bijvoeren na veel maatschappelijke onrust over hongerende en uitgemergelde dieren op het terrein.

