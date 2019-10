Staatsbosbeheer blij met hulpaanbod Malieveld

Staatsbosbeheer is blij met het aanbod van Farmers Defence Force om te helpen met het herstel van het Malieveld, laat de dienst vrijdag weten. Begin volgende week maakt Staatsbosbeheer een nauwkeurige inventarisatie van de schade, daarna gaan de partijen in overleg om te bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

De boeren reden woensdag tijdens de grote protestactie met hun tractoren het Malieveld op. Het grasveld is op diverse plekken zwaar beschadigd. „De ondergrond is verdicht, die moet worden verlucht. En er zijn kuilen ontstaan die opgevuld moeten worden. Inzaaien is nog niet aan de orde”, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force meldde vrijdag dat diverse loonbedrijven aan de slag willen gaan. „Na het protest hebben zich meteen vijf loonbedrijven bij ons gemeld die het veld weer in orde willen maken”, zegt zij. Volgens Staatsbosbeheer zijn er ook al boeren bezig met crowdfunding. Mogelijk dat dat geld kan worden gebruikt bij de hersteloperatie van het grote grasveld bij het centrum van Den Haag.