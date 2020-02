Staatsbosbeheer begint met planten klimaatbestendig bos

Staatsbosbeheer is dinsdag in het Limburgse Sevenum gestart met de aanplant van een nieuw bos. Het is het eerste bosareaal van de in totaal 5000 hectare nieuw bos die de dienst tot 2030 in heel Nederland wil aanplanten. De nieuwe bossen verrijzen voornamelijk op stukken grasland.

Bos levert volgens Staatsbosbeheer een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering, omdat bomen CO2 opnemen en vastleggen. Op dit moment bestaat zo’n 10 procent van heel Nederland uit bos. Dat is in vergelijking met andere landen weinig. Duitsland bestaat voor 30 procent uit bos en in de Scandinavische landen staat nog veel meer bos.

Nederland heeft dringend meer bos nodig, aldus Staatsbosbeheer. Ook al omdat bomenziektes veel schade hebben aangericht in bestaande bossen. Staatsbosbeheer plant in nieuwe bossen nog wel oude soorten als eik en beuk aan, maar ook veel boomsoorten die beter bestand zijn tegen droogte en hitte zoals notenbomen, kers en kastanjes.

Ook Natuurmonumenten spant zich in voor meer bos in Nederland. Na een ledenraadpleging vorige zomer besloot de natuurbeheerder om zelf minder bomen te kappen. Ook moet elke omgezaagde boom gecompenseerd worden.