Staatsbezoek moet banden met Ierland versterken

Koning Willem-Alexander brengt deze week samen met koningin Máxima een driedaags staatsbezoek aan de republiek Ierland. Gastheer is president Michael D. Higgins, die het koningspaar woensdagochtend zal verwelkomen bij Áras an Uachtaráin, het presidentieel paleis in Dublin. Het is de tweede keer dat een Nederlands staatshoofd Ierland bezoekt. Koningin Beatrix was in 1990 de eerste die er op staatsbezoek ging.

Koning Willem-Alexander zei eind vorige maand tijdens een ontmoeting met Ierse journalisten op paleis Noordeinde, dat hij hoopt dat het bezoek de banden met Ierland zou verdiepen. Beide landen zoeken al langer steun bij elkaar om de gevolgen op de vangen van de brexit, de Britse uittreding uit de Europese Unie. De koning had gedacht dat zijn visite na de brexit zou plaatsvinden, maar dat is door het uitstel tot eind oktober nu niet het geval.

Tegen de Ierse media herhaalde Willem-Alexander dat Nederland het Britse besluit betreurt, maar tegelijk respecteert. Dat had hij vorig jaar bij zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk ook een aantal malen gezegd. De koning hoopt dat Ierland en Nederland samen kunnen werken om de gevolgen van de brexit voor de rest van de EU te verminderen.

Daar werkt de regering in elk geval hard aan, benadrukte minister-president Mark Rutte vorige maand nog na een ontmoeting met de Ierse premier, de Taoiseach, Leo Varadkar. „Brexit zal voor onze beide landen grote gevolgen hebben vanwege onze intensieve banden met het Verenigd Koninkrijk. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om tot een goede uitkomst te komen.”

Volgens Rutte zitten beide internationaal georiënteerde landen met hun open economie, ook vaak op één lijn. Het staatsbezoek kan het gezamenlijk optrekken versterken. In Dublin en Cork wordt tijdens de visite verder stilgestaan bij technologische vernieuwing, verduurzaming van de landbouw, havenontwikkeling en de historische banden tussen Nederland en Ierland.

In het kielzog van het koningspaar reist ook een economische missie mee die zich richt op havens en andere maritieme infrastructuur. Ierland heeft een snel groeiende economie, al zullen de groeicijfers dit jaar lager uitvallen door de onzekerheid over de gevolgen van de brexit. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel leidt de handelsmissie.